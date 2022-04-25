Путин удивился позиции дипломатов ЕС и США по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры в понедельник, 25 апреля, назвал странной позицию дипломатов ЕС и США, которые видят урегулирование ситуации на Украине посредством побед «на поле боя».

Президент РФ заявил, что высокопоставленные парламентарии в Европе и Соединенных Штатах «призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности», чтобы решить ситуацию таким образом.

«Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают!» — сказал глава государства.

Страны Запада и ЕС поддерживают Украину неоднократными поставками вооружения Киеву.

Так, 15 апреля Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивал Украину оружием, но и принимал активное участие в подготовке украинской армии.

25 апреля стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

13 апреля президент США Джо Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

16 марта в Москве указали на то, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Как заявил Владимир Путин, киевским властям безразлично местное мирное население.

Специальную военную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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