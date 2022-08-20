Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В ООН заявили об идущей работе над устранением преград для российского экспорта
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Система ПВО сработала в Херсоне
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии

РФ призвала США к диалогу по контролю над вооружениями на равноправной основе

Посольство: США лукавят, говоря, что санкции не мешают проведению российских инспекций в рамках ДСНВ
0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призывает США вести диалог в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе, заявило 20 августа российское посольство в Вашингтоне.

Во все орудия: Путин рассказал о перспективном вооружении России
Что отечественный ВПК может предложить союзникам и партнерам РФ

Отмечается, что в настоящее время стороны работают над устранением препятствий для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Часть препятствий удалось урегулировать», — говорится в заявлении.

В то же время в дипмиссии указали, что США лукавят, говоря об отсутствии влияния санкций на проведение российской стороной инспекций в рамках договора.

При этом российское посольство отмечает, что времени до истечения ДСНВ осталось не так много, а со стороны США пока не выдвигалось конкретных предложений по возобновлению диалога о стратегической стабильности.

8 августа Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Об этом она уведомила вторую сторону соглашения.

Также указывалось, что из-за введенных Западом санкций между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из РФ в пункты въезда на американской территории.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, заявил 1 августа президент США Джо Байден.

Как отмечалось, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену прежнему договору, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности не называлось.

Комментируя намерение США подписать с Россией новый документ, член Совета Федерации Алексей Пушков 3 августа заявил, что Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс только тогда, когда находится в невыгодном положении.

До этого, в начале августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США.

Россия и США заключили Договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022