РФ призвала США к диалогу по контролю над вооружениями на равноправной основе

Россия призывает США вести диалог в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе, заявило 20 августа российское посольство в Вашингтоне.

Отмечается, что в настоящее время стороны работают над устранением препятствий для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Часть препятствий удалось урегулировать», — говорится в заявлении.

В то же время в дипмиссии указали, что США лукавят, говоря об отсутствии влияния санкций на проведение российской стороной инспекций в рамках договора.

При этом российское посольство отмечает, что времени до истечения ДСНВ осталось не так много, а со стороны США пока не выдвигалось конкретных предложений по возобновлению диалога о стратегической стабильности.

8 августа Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии». Об этом она уведомила вторую сторону соглашения.

Также указывалось, что из-за введенных Западом санкций между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из РФ в пункты въезда на американской территории.

О готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, заявил 1 августа президент США Джо Байден.

Как отмечалось, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену прежнему договору, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности не называлось.

Комментируя намерение США подписать с Россией новый документ, член Совета Федерации Алексей Пушков 3 августа заявил, что Вашингтон избирательно подходит к сотрудничеству с РФ и соглашается на компромисс только тогда, когда находится в невыгодном положении.

До этого, в начале августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США.

Россия и США заключили Договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.