В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО

Гарантии канцлера Германии Олафа Шольца — заявления для достижения сиюминутных целей и введения России в заблуждение. Об этом 22 августа «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова Шольца о том, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России и Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет.

Как отметил Белик, опыт показал, чего стоят заверения западных политиков.

«Стоит России внять этим обещаниям и прекратить выполнять задачи в ходе спецоперации, как все договоренности будут забыты, а ситуация будет развиваться исключительно в интересах коллективного Запада», — подчеркнул депутат.

Он заявил, что за всё время своего пребывания у власти «Шольц ни разу не дал здравую оценку происходящего в Донбассе и не увидел геноцида в преступных действиях Киева».

«...зато мы видим, какую колоссальную поддержку НАТО оказывает Украине в противостоянии с нашей страной, поэтому подобные заявления канцлера Германии об отсутствии угрозы России со стороны НАТО и невступлении в альянс Украины — это политическая манипуляция», — заключил Белик.

Накануне первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться после того, как Североатлантический альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности.

До этого, 16 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Российский лидер указал на то, что сейчас НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. Он добавил, что для удержания гегемонии альянсу нужны конфликты.

При этом министр обороны США Ллойд Остин 10 августа заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не представляет для страны угрозы.