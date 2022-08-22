Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на электроэнергию в ряде стран ЕС поднялись выше €600 за 1 МВт•ч
Мир
Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону
Мир
Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск
Мир
Власти Риги запретили акцию протеста у памятника Освободителям
Мир
Лукашенко потребовал запустить Белорусскую АЭС на полную мощность
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Сомали
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО

Депутат Белик отреагировал на слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гарантии канцлера Германии Олафа Шольца — заявления для достижения сиюминутных целей и введения России в заблуждение. Об этом 22 августа «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Шольц такое: что стоит за скандалом вокруг канцлера ФРГ
Глава немецкого правительства проходит свидетелем по делу о налоговых махинациях

Таким образом он прокомментировал слова Шольца о том, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России и Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет.

Как отметил Белик, опыт показал, чего стоят заверения западных политиков.

«Стоит России внять этим обещаниям и прекратить выполнять задачи в ходе спецоперации, как все договоренности будут забыты, а ситуация будет развиваться исключительно в интересах коллективного Запада», — подчеркнул депутат.

Он заявил, что за всё время своего пребывания у власти «Шольц ни разу не дал здравую оценку происходящего в Донбассе и не увидел геноцида в преступных действиях Киева».

«...зато мы видим, какую колоссальную поддержку НАТО оказывает Украине в противостоянии с нашей страной, поэтому подобные заявления канцлера Германии об отсутствии угрозы России со стороны НАТО и невступлении в альянс Украины — это политическая манипуляция», — заключил Белик.

Накануне первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться после того, как Североатлантический альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности.

До этого, 16 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Российский лидер указал на то, что сейчас НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. Он добавил, что для удержания гегемонии альянсу нужны конфликты.

При этом министр обороны США Ллойд Остин 10 августа заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не представляет для страны угрозы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022