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В США заявили о нежелании НАТО противостоять России

Министр обороны США Остин: НАТО не стремится к противостоянию с РФ
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не представляет для страны угрозы. Об этом заявил 10 августа министр обороны США Ллойд Остин.

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«Мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы», — заверил Остин в ходе пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

Между тем 2 августа в Минобороны России зафиксировали официальное заявление замначальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня Himars.

В ведомстве указали, что именно Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители.

14 июля стало известно, что делегация РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предупредила США и их союзников, что их действия могут привести к военной конфронтации с Россией.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности.

27 июня лингвист и политический публицист Ноам Хомский рассказал в интервью американскому изданию The Nation, что США однозначно настроены продолжать вредить России. Он подчеркнул, что Вашингтон играет в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации. Всё это с одной целью — ослабить Россию.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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