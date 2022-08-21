Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сочли гибель дочери Дугина «делом рук Украины»
Наука
В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Спорт
Украинский боксер Усик второй раз победил Джошуа
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в ДТП с грузовиком в Турции возросло до 19
Общество
Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России
Общество
Друг погибшей Дугиной рассказал о поступавших ей угрозах
Общество
Гинцбург заявил о преимуществе «Спутника V» перед Pfizer и Moderna
Мир
Reuters указал на рекордный показатель импорта угля из РФ в Китай в июле

В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между РФ и НАТО

Сенатор Джабаров: когда НАТО услышит доводы России по нацбезопасности, напряжение снизится
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться после того, как Североатлантический альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров.

В списках обозначиться: как РФ отреагировала на объявление ее главной угрозой НАТО
Путин прокомментировал заявления саммита альянса и ход специальной военной операции на Украине

Он подчеркнул, что Россия несчетное количество раз предупреждала НАТО о необходимости прекратить движение к границам РФ.

«Мы сделаем всё, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия–НАТО начнет снижаться», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее, 18 августа, обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest написала, что заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» является сигналом НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников. По ее словам, с ракетными комплексами Белоруссия сможет лучше сдерживать страны Североатлантического альянса. Такая передача будет выгодна как Москве, так и Минску.

До этого, 16 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная деятельность стран – членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

В этот же день Путин сообщил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Российский лидер указал на то, что сейчас НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. Он добавил, что для удержания гегемонии альянсу нужны конфликты.

При этом министр обороны США Ллойд Остин 10 августа заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не представляет для страны угрозы.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с прекращением сотрудничества с Россией. Он добавил, что НАТО готова открыть каналы связи с Москвой, чтобы «управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность». Однако, по его словам, изменение в отношениях может произойти, если Россия прекратит военные действия.

Ранее, 24 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Он подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022