В Совфеде назвали условие для снижения напряженности между РФ и НАТО

Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться после того, как Североатлантический альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия несчетное количество раз предупреждала НАТО о необходимости прекратить движение к границам РФ.

«Мы сделаем всё, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия–НАТО начнет снижаться», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее, 18 августа, обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest написала, что заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» является сигналом НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников. По ее словам, с ракетными комплексами Белоруссия сможет лучше сдерживать страны Североатлантического альянса. Такая передача будет выгодна как Москве, так и Минску.

До этого, 16 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная деятельность стран – членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

В этот же день Путин сообщил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Российский лидер указал на то, что сейчас НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил. Он добавил, что для удержания гегемонии альянсу нужны конфликты.

При этом министр обороны США Ллойд Остин 10 августа заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не представляет для страны угрозы.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с прекращением сотрудничества с Россией. Он добавил, что НАТО готова открыть каналы связи с Москвой, чтобы «управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность». Однако, по его словам, изменение в отношениях может произойти, если Россия прекратит военные действия.

Ранее, 24 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Он подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.