Путин заявил о разрушении Западом системы европейской безопасности

Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Об этом заявил 16 августа президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Коллективный Запад, так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы», — отметил президент.

Путин отметил, что сейчас НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил.

«На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — отметил президент, указав, что в прошлом году выдвинутые РФ предложения о мерах взаимной безопасности были проигнорированы альянсом.

По словам Путина, для удержания гегемонии им нужны конфликты.

«Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пешечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивая и продолжая накачивать киевский режим вооружением, в том числе тяжелым», — подчеркнул президент.

Путин указал, что ситуация в мире динамично меняется, поэтому сейчас всё больше стран выбирают путь на суверенное развитие.

«Формируются контуры многополярного мироустройства, всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», — добавил президент.

20 июля Путин заявил, что как бы Запад не пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

17 июня президент также указал, что эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась.