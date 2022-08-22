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Сюжет:

Постпред РФ при ООН предостерег от затягивания конфликта на Украине

Постпред России при ООН Гатилов предостерег от затягивания конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Затягивание конфликта на Украине, обусловленное западными поставками вооружений, очень опасно. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета Financial Times со ссылкой на постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова.

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Он указал на то, что на данный момент он не видит возможностей для переговоров.

Дипломат напомнил, что Запад и Украина готовы «сражаться до последнего украинца». Об этом также свидетельствуют постоянные поставки вооружений из Европы и США.

«Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения», — сказал Гатилов.

Ранее, 19 августа, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. При этом он выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине.

До этого, 16 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Он указал на то, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 августа предложил Путину провести встречу с Зеленским, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Турецкий лидер выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны. Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как у России нет реалистичного партнера.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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