США пытаются затянуть конфликт на Украине, заявил 16 августа президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Он также указал, что аналогичным образом Вашингтон действует, «разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке».

Кроме того, Путин заявил, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

25 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство.

6 июня в материале китайского издания Global Times отмечалось, что конфликт на Украине показал эгоистичность США и их международной политики. В частности, журналисты прокомментировали решение американского лидера Джо Байдена направить Киеву «более продвинутые ракетные системы и боеприпасы». По мнению авторов статьи, таким образом Вашингтон хочет затянуть конфликт на Украине.

До этого, 5 мая, евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

По ее словам, некоторые представители США хотят, чтобы в некоторых странах, например в Германии, обанкротились сразу целые отрасли.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».