Конфликт на Украине показывает эгоистичность США и их международной политики. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times от 6 июня.

В частности, журналисты прокомментировали решение американского лидера Джо Байдена направить Киеву «более продвинутые ракетные системы и боеприпасы». По мнению авторов статьи, таким образом Вашингтон хочет затянуть конфликт на Украине.

«Американская военная помощь давно превзошла свою оригинальную цель помощи Украине в конфликте с Россией. США учли свои национальные интересы, и их военная поддержка Украине теперь подогнана под стратегическую цель — борьбу за мировое влияние», — заявил профессор Школы международных отношений Пекинского университета международных исследовании Сюй Лян.

В материале отмечается, что ключ к решению конфликта находится у Вашингтона, но он специально усиливает напряжение между Россией и Украиной и всячески препятствуют мирному урегулированию.

«Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению [президента РФ Владимира] Путина и не развязывать третью мировую войну, должен понять, что больше не единственный, способный диктовать свои порядки другим странам и определять мировой порядок», — резюмирует издание.

Накануне обозреватель немецкого портала Compact Вон Хильд предположил, что поставки Украине американской ракетной системы HIMARS, даже с боеприпасами малой дальности, спровоцируют Киев использовать западное оружие на российской территории, что поставит страны НАТО, в первую очередь Германию, под угрозу ядерной войны.

В июне США одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS дальностью порядка 80 км. Американский лидер отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. В то же время Вашингтон получил заверения Киева, что тот не станет применять передаваемые ракетные системы против целей, находящихся на территории России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы. Он добавил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракеты для обстрелов территории РФ — «болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез».

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, считают в Кремле. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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