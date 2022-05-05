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Евродепутат рассказала о выгоде США от конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Такое мнение выразила евродепутат Клэр Дейли в четверг, 5 мая, в кулуарах пленарного заседания в Страсбурге.

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Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

«Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать», — передает слова парламентария CGTN.

По ее словам, некоторые представители США хотят, чтобы в некоторых странах, например в Германии, обанкротились сразу целые отрасли.

«И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес», — заметила Дейли.

В комментариях под роликом с интервью депутата подписчики канала назвали ее единственным голосом разума в Европе и заявили, что именно сейчас Евросоюзу не хватает таких политиков, как Клэр Дейли.

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование украинского кризиса путем переговоров. Газета отметила, что Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, однако глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, наоборот, сделал провокационное заявление о желании как можно сильнее ослабить Россию.

Днем ранее профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini заявил, что Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом американской стороны от решения ситуации вокруг Украины через диалог.

18 апреля в статье китайской газеты Global Times также говорилось, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды. Отмечалось, что США «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования Европой и НАТО под видом «российской угрозы».

Накануне в затягивании конфликта на Украине заподозрила США французская пресса. Отмечалось, что президент страны Джо Байден хочет найти повод отказаться от диалога с Россией.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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