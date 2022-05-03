Американский экономист раскритиковал США за вмешательство в ситуацию вокруг Украины

Соединенные Штаты Америки совершают ужасную ошибку: Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом американской стороны от решения конфликта вокруг Украины путем переговоров. Об этом во вторник, 3 мая, рассказал заслуженный профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini.

«Договариваться надо. Договариваться, а не просто гадать, что будет делать другая сторона за столом переговоров. Если переговоры невозможны, мы это выясним. Это, конечно, было бы трагично. Но неспособность США попытаться вести переговоры — это ужасная ошибка и ужасная манипуляция Украиной в интересах внешней политики США [для ослабления России]», — приводятся его слова в публикации.

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