Газета The Hill указала на затягивание США кризиса на Украине

Усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование украинского кризиса путем переговоров. Об этом 3 мая сообщает американское издание The Hill.

«Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло», — отмечается в материале.

Однако вместо этого, как пишет издание, глава Пентагона Ллойд Остин сделал провокационное заявление о желании как можно сильнее ослабить Россию.

«Ллойд Остин сделал излишне провокационное заявление, которое может привести к эскалации конфликта», — отмечается в материале.

Днем ранее профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini заявил, что Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом американской стороны от решения ситуации вокруг Украины через диалог.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

23 марта помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают, что Украина самостоятельно должна принимать решения в переговорном процессе с Россией и Вашингтон в этом не играет роль посредника.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».