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В ГД обвинили США в использовании других стран в борьбе за мировое господство

Депутат Белик: США используют другие страны как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«США, стремящиеся к достижению своих геополитических целей, наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство и как средство обогащения. Экономический и энергетический кризисы, от которых сейчас страдают страны Европы, слишком послушно выполнявшие команды из-за океана, абсолютно не волнуют Штаты», — указал он.

Как подчеркнул депутат, в нынешних реалиях европейским странам выпутаться из американского влияния совсем не просто.

Соединенным Штатам нужно единоличное лидерство, отметил Белик, и добавил, что ослаблять свое давление на Европу они не намерены, также как и прекращать сеять свою разрушительную «демократию».

Как накануне отметил обозреватель немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар, несмотря на то что Германия уже находится в состоянии глубокого экономического кризиса, США продолжают оказывать на страну серьезное экономическое давление.

ФРГ, по мнению Штраубхаара, поставлена Штатами перед сложным выбором: либо Германия наравне со всей Европой выбирает США союзником, а Китай врагом, либо отвергает трансатлантический союз и, как следствие, теряет военный щит в виде Вашингтона.

20 июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И назвал США главным разрушителем мира и стабильности.

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