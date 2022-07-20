В Китае назвали США главным разрушителем мира и стабильности

США являются главным разрушителем мира и стабильности. Об этом заявил в среду, 20 июля, официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, комментируя проход американского ракетного эсминца USS Benfold через Тайваньский пролив.

«Беспрерывные провокации и шоу со стороны США в полной мере демонстрируют, что США являются разрушителем мира и стабильности, а также создателем угроз безопасности в Тайваньском проливе», — приводит его слова официальном аккаунт НОАК в соцсети WeChat.

Американский эсминец был замечен накануне. Китайские военные организовали сопровождающее наблюдение за ним на протяжении всего маршрута.

Как подчеркнул Ши И, силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее, 19 июля, китайская газета South China Morning Post (SCMP) написала, что имперские маневры США могут сыграть с ними злую шутку. Издание сравнило США с «такой же жадной до власти Римской империей». В статье в том числе отмечается, что США с неприязнью относятся к Китаю из-за его устойчивой позиции на мировой арене, а также из-за его растущего влияния.

Журналисты также осудили госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Китаю в случае поддержки России.

18 июля глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения.

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации. При этом Китай выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.