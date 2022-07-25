Автор Die Welt обвинил США в экономическом давлении на Германию

Несмотря на то что Германия уже находится в состоянии глубокого экономического кризиса, США продолжают оказывать на страну серьезное экономическое давление. Об этом в воскресенье, 24 июля, написал в своей колонке обозреватель немецкой газеты Die Welt Томас Штраубхаар.

«Новым и крайне опасным <…> выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома», — рассказал автор, указав на множественность наносящих урон экономике факторов.

Германия, по мнению Штраубхаара, поставлена Штатами перед сложным выбором: либо ФРГ наравне со всей Европой выбирает США союзником, а Китай врагом, либо отвергает трансатлантический союз и, как следствие, теряет военный щит в виде Вашингтона.

20 июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И назвал США главным разрушителем мира и стабильности.

18 июля глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения.

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации. При этом Китай выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг Украины.