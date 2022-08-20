Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. Об этом 19 августа заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал Киссинджер в интервью телеканалу CNN.

При этом 99-летний бывший госсекретарь против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине.

По мнению Киссинджера, Россия должна «вернуться к границам до начала войны», уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.

Ранее, 13 августа, Киссинджер заявил, что Китай и США находятся на грани военного конфликта с Россией.

До этого бывший госсекретарь США предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Так, если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик.

В июне Генри Киссинджер призвал Запад не отодвигать национальные интересы России на второй план при обсуждении украинского конфликта. По словам дипломата, отношения НАТО и стран Азии неизбежно станут одним из основных вопросов международной политики, поэтому блоку важно не замыкаться на внутреннем союзничестве, но также действовать с учетом всех перспектив.

23 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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