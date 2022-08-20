Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья сообщили о двух сбитых ракетах ВСУ
Экономика
Страны ЕАЭС сократили до 21% использование доллара во взаиморасчетах
Мир
Две японские компании подписали контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»
Мир
Пушков высмеял решение Канады бросить Европу «на произвол судьбы»
Мир
CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки
Мир
Немецкой компании SEFE потребуется более €5 млрд для замены газа из РФ
Мир
Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами
Мир
Солдаты ВСУ сдались в плен после переписки с Народной милицией ДНР
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Мир
В Аргентине отчисленный кадет напал с ножом на бывших сокурсников
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине
Сюжет:

Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

0
Фото: РИА Новости/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. Об этом 19 августа заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

«Россия здесь навсегда»
Как Запорожье готовится к референдуму о воссоединении с РФ

«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал Киссинджер в интервью телеканалу CNN.

При этом 99-летний бывший госсекретарь против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России. Он считает, что РФ не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине.

По мнению Киссинджера, Россия должна «вернуться к границам до начала войны», уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.

Ранее, 13 августа, Киссинджер заявил, что Китай и США находятся на грани военного конфликта с Россией.

До этого бывший госсекретарь США предположил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Так, если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря, спрогнозировал политик.

В июне Генри Киссинджер призвал Запад не отодвигать национальные интересы России на второй план при обсуждении украинского конфликта. По словам дипломата, отношения НАТО и стран Азии неизбежно станут одним из основных вопросов международной политики, поэтому блоку важно не замыкаться на внутреннем союзничестве, но также действовать с учетом всех перспектив.

23 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022