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Киссинджер перечислил три сценария разрешения конфликта вокруг Украины

Экс-госсекретарь США Киссинджер: конфликт на Украине может закончиться тремя способами
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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«Основная концепция такова: есть три возможных исхода этой <спецоперации>, все три из них всё еще в какой-то степени открыты к реализации. Если Россия останется там, где она находится сейчас, она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный район, а также полосу земли вдоль Черного моря. Если останется там, это будет победа, несмотря на все неудачи, которые они потерпели в начале. И роль НАТО не будет столь решающей, как ранее», — обозначил первый вариант развития событий патриарх американской политики.

Вторым путем он назвал попытки вытеснить Россию с территории, которую она приобрела до спецоперации, включая Крым. Тогда, по его мнению, встанет вопрос о военном конфликте с Россией. А третий путь Киссинджер в общих чертах обрисовал в Давосе.

«Путь, который, по моему впечатлению, [президент Украины Владимир] Зеленский теперь принял. Он заключается в том, что если Россию смогут удержать от каких-либо военных завоеваний и если линия фронта вернется прежнему состоянию, до <спецоперации>, нынешняя «агрессия» будет явно побеждена. Украина будет восстановлена в том виде, в каком она была. Она будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью», — заявил он.

11 июня Генри Киссинджер призвал Запад не отодвигать национальные интересы России на второй план при обсуждении украинского конфликта. По словам дипломата, отношения НАТО и стран Азии неизбежно станут одним из основных вопросов международной политики, поэтому блоку важно не замыкаться на внутреннем союзничестве, но также действовать с учетом всех перспектив.

23 мая Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

Высказывания Киссинджера прозвучали на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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