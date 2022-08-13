Киссинджер заявил о находящихся на грани военного конфликта с Россией и Китаем США

США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами. Об этом 12 августа заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — цитирует его The Wall Street Journal.

По словам бывшего госсекретаря США, «всё, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель».

Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь — из-за проводимой РФ спецоперации — он «считает, что так или иначе, официально или нет к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».

Что касается урегулирования по ситуации вокруг государства, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса».

Ранее, 4 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реальная угроза мировому порядку исходит не от российской спецоперации по защите Донбасса, а от срежиссированного Западом государственного переворота, который произошел в Киеве в 2014 году. Ситуация вызревала на протяжении нескольких десятилетий, во многом ее провоцировала агрессивная политика НАТО, волнами приближавшего свою инфраструктуру к границам России, добавил он.

12 мая Песков отметил, что до начала специальной военной операции Москва предприняла действия, чтобы предотвратить такой исход развития событий. Однако с Россией не захотели говорить и не стали ее слушать.

30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

За день до этого НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности.

Отношения России и Запада продолжили ухудшаться на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».