Реклама
Прямой эфир
Мир
Школа села Луганское получила повреждения из-за обстрелов ВФУ
Мир
В Германии обвинили Польшу в экологической катастрофе на реке Одер
Мир
ВФУ выпустили девять снарядов по прилегающей к ТЭС Энергодара территории
Мир
Премьер Эстонии Каллас назвала бременем въезд россиян в ЕС через ее страну
Общество
Летчик Попов поддержал идею замены второго пилота в самолетах на виртуального
Мир
ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен своим сослуживцам под Донецком
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Бойцы «Сомали» нашли в Песках раненых солдат ВСУ и оказали им помощь
Мир
МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву
Политика
В Госдуме назвали нереальной угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ
Армия
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР
Сюжет:

Киссинджер заявил о находящихся на грани военного конфликта с Россией и Китаем США

0
Фото: Global Look Press/Cpl. Jackson Dukes
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами. Об этом 12 августа заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 год.

Отступить как правило: ВФУ покидают свои позиции в Донбассе
В Минобороны заявили о бегстве противника в районе Соледара, Опытного и Невельского

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — цитирует его The Wall Street Journal.

По словам бывшего госсекретаря США, «всё, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель».

Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь — из-за проводимой РФ спецоперации — он «считает, что так или иначе, официально или нет к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».

Что касается урегулирования по ситуации вокруг государства, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса».

Ранее, 4 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реальная угроза мировому порядку исходит не от российской спецоперации по защите Донбасса, а от срежиссированного Западом государственного переворота, который произошел в Киеве в 2014 году. Ситуация вызревала на протяжении нескольких десятилетий, во многом ее провоцировала агрессивная политика НАТО, волнами приближавшего свою инфраструктуру к границам России, добавил он.

12 мая Песков отметил, что до начала специальной военной операции Москва предприняла действия, чтобы предотвратить такой исход развития событий. Однако с Россией не захотели говорить и не стали ее слушать.

30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

За день до этого НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности.

Отношения России и Запада продолжили ухудшаться на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022