Не смотри в глаза: Ветлицкая поет по-испански, 25/17 бичуют по-русски

Мадонна вспоминает прошлое, Наталья Ветлицкая возвращается, а Red Hot Chili Peppers кривляются. Совсем скоро в музыкальной индустрии закончится летнее затишье, а пока артисты предлагают публике насладиться последними волнами беззаботной развлекательной музыки. И только отечественный рэп-дуэт 25/17 режет правду-матку, иронизируя над либеральными идеями. «Известия» собрали главные новинки недели.

Red Hot Chili Peppers — Tippa My Tongue

Похоже, альбомы-дубли, когда артисты выпускают один лонгплей, а всего через полгода — второй, становятся трендом. Тэйлор Свифт (Folklore и Evermore), Лана Дель Рей (Chemtrails Over the Country Club и Blue Banisters), Канье Уэст (Donda и Donda 2), Дрейк (Certified Lover Boy и Honestly, Nevermind). А теперь вот Red Hot Chili Peppers. Совсем недавно мы обсуждали альбом Unlimited Love, как уже анонсирован новый релиз — Return of the Dream Canteen. Правда, его придется подождать до октября, но первый сингл и клип к нему уже доступны.

Клипмейкер Малия Джеймс создала психоделичное ретровидео, где внимание зрителя разрывается между шутовскими ужимками Энтони Кидиса, галлюциногенными анимационными эффектами и декорациями дикой расцветки. Причем картинка явно стилизована под 1990-е — RHCP возвращаются во времена своей молодости и явно кайфуют от этого. Но и песня родом из той же эпохи. Здесь даже есть кусочки очень наивно звучащего рэпа в духе MTV. Впрочем, все эти игры со стилями выглядят не взаправду. Но и издевки здесь нет. Разве что улыбка. Вот такой изысканный метамодерн.

25/17 «Культурка»

Скандальный трек и ролик к нему выпустил российский рэп-дуэт 25/17. По содержанию это уже не просто песня, а манифест. «Вся наша культурка — это русофобы, снобы», — декларируют Бледный и Ант, после чего накидывают злые пародии на либерально-оппозиционные лозунги. Вот, например, шедевральный панч: «Русский сделал свое дело, русский должен уходить / Ждут его медведь и водка, растуды его етить». И от всего этого можно было бы отмахнуться, заклеймив пропагандой, если бы не творческий уровень: по рифмам дуэт не уступает Оксимирону, а по битам и музыкальной «упаковке» трека едва ли не превосходят его. Меланхоличный фортепианный наигрыш, женский бэк-вокал, выводящий единственный звук в соул-манере, и мрачная читка вдруг прерываются симфонической цитатой, после чего возвращается рэп, но в него вкрапляются и гитара, и духовые, однако не полноценными мелодиями, а будто обрывками, осколками звуков.

Интересен и клип, снятый не без эстетского замаха: в унылых серых городских подворотнях граффитист в балахоне рисует с помощью баллончика красной краски и трафарета старославянские буквы на облупленной стене. Это действие занимает первую половину видео, а всю вторую половину камера не сходит с изображения, и мы наблюдаем, как медленно-медленно с символов стекают «кровавые» капли-слезы.

Madonna — Finally Enough Love: 50 Number Ones

Вскоре после своего 64-летия Мадонна выпустила полную коллекцию танцевальных ремиксов, охватывающих всё ее творчество, — от дебютного сингла Holiday и до пластинки 2019 года Madame X. Ранее мы рассказывали о 16-трековой версии, но теперь певица обнародовала все 50 композиций, подарив тем самым фанатам самую масштабную антологию собственного творчества. Многие из треков раньше не публиковались или же не выпускались в цифровом виде — только на физических носителях, которые, разумеется, стали уже коллекционными редкостями.

Речь в данном случае идет именно о ремиксах, а не об оригинальных песнях, которые хорошо известны любому поклоннику Мадонны, да и не только — всё-таки мало кто создал за свою жизнь такое количество хитов, как королева поп-музыки. Но и говорить о том, что ремиксы заставляют иначе взглянуть на исходный материал, было бы преувеличением — как и 16-трековый сборник, полная коллекция не содержит никаких радикальных экспериментов. Это просто расширенные, дополненные битами разной степени изобретательности, но предельно уважительные к первоначальному духу песни обработки, единственная задача которых — стать саундтреком вечеринки и облегчить жизнь диджеям.

Наталья Ветлицкая — MAMÁ LOCA

Совершенно неожиданно напомнить о себе решила звезда 1990-х Наталья Ветлицкая, казалось, давно уже ушедшая с радаров шоу-бизнеса и осевшая в Испании. Правда, два года назад, еще до пандемии, исполнительница хита «Посмотри в глаза» с пафосом анонсировала турне-возвращение, но коронавирус похоронил планы — и теперь, видимо, решено было постепенно подготовить публику к эффектному камбэку.

Хотя шеститрековый мини-альбом с песнями на английском и испанском — явно не то, что ждали поклонники. В основном это довольно безликие танцевальные композиции с изрядно обработанным вокалом, в котором от былого шарма и манкости Ветлицкой не осталось и следа — она просто неузнаваема.

Особняком стоят баллада From Heaven и среднетемповая композиция To a Dark Side of the Sun. Здесь певица пытается зайти на более «мелодичную» территорию, но получается всё равно нечто фоновое (хотя всё-таки определенное обаяние у From Heaven есть). И очень сложно представить, что этот репертуар затем прозвучит на концертах, если обещанное турне когда-нибудь состоится. Слишком мало в нем потенциала для живого исполнения.

В общем, если Ветлицкая хотела сделать «перезагрузку» и показать себя артистом, не отстающим от трендов, то получилось средне. Если же программой-максимум было привлечь внимание и подстегнуть интерес — пожалуй, задачу можно счесть выполненной.

Плейлист недели

Чтобы поднять настроение после тревожных новостей последних дней, мы решили собрать исключительно позитивную музыку в этом плейлисте. Открывает подборку ремикс на один из главных хитов Мадонны Hung Up, вошедший в ее новую коллекцию. Далее прозвучит самая симпатичная композиция из EP Натальи Ветлицкой (читайте о нем в обзоре), а вот Red Hot Chili Peppers мы представили незабвенным треком Californication. Новый сингл на российских стримингах, увы, недоступен, хотя клип на YouTube выложили без региональных ограничений. И, наконец, три совсем свежие записи, не упомянутые в текстах выше, но всё равно заслуживающие внимания и прорвавшиеся к нам вопреки санкциям: хип-хоп Ларри Джуна с прекрасным гостевым вокалом Syd, очаровательное кантри Тайлера Эдвардса и напоследок классика — Хелена Эк исполняет знаменитую арию из «Альцины» Генделя.