Танцуй, когда немолодой: Мадонна собирает ремиксы, Бейонсе делает хаус

Тэйлор Свифт занялась блюграссом, Мадонна подытожила сорок лет карьеры, а Бейонсе вернулась к творчеству после шестилетней паузы. Суперзвезды приступили к битве за летние танцполы и выдали целый ряд хитов — как переосмысленных старых, так и совершенно новых. «Известия» выбрали лучшее.

Madonna «Finally Enough Love»

Мадонна уже три года не радовала нас новыми альбомами. Такое ощущение, что вкус к созданию новых песен она подрастеряла. Но зато в последнее время королева поп-музыки исправно напоминает о себе перевыпусками старого материала в новой «оболочке». После целой серии радикальных версий Frozen, записанных с молодыми рэперами, певица выпустила целый альбом ремиксов, пунктирно очерчивающих всю ее сорокалетнюю карьеру — от самого первого сингла Everybody до Medellin и I Don’t Search I Find из пластинки 2019 года Madame X.

Причем сейчас вышла только сокращенная подборка из 16 треков. В августе же нас ждет полный комплект — 50 номеров. Список этот неслучаен. Все композиции, включенные в компиляцию, возглавляли чарт Billboard Dance Club Songs, и по количеству попаданий на первую строчку Мадонна по-прежнему вне конкуренции.

Собственно, Finally Enough Love — недвусмысленное напоминание, что все эти четыре десятилетия Мадонне не было равных в танцевальном сегменте, а созданная ей музыка по-прежнему может звучать актуально и рвать танцполы.

Другое дело, что сами ремиксы, конечно, на любителя. Они довольно бережно обращаются с оригиналами, не меняя суть, лишь осовременивая их свежими битами и развернутыми EDM-проигрышами. Сказать, что действительно великие хиты становятся от этого лучше, нельзя. Тем не менее послушать любопытно, и жарким летом такая ни к чему не обязывающая легкая музыка с приятным ретропривкусом — в самый раз.

Beyoncé «Break My Soul»

Конкуренцию Мадонне на танцполах явно намерена составить не менее известная звезда: Бейонсе. Но, в отличие от старшей коллеги, супруга Jay-Z возвращается с полностью новым материалом. Альбом Renaissance выйдет 29 июля и, судя по первому синглу, опубликованному на днях, будет выдержан в стиле хаус. Поначалу его звучание кажется суховатым и минималистичным, но стоит вслушаться — и понимаешь, сколько там всего накручено. Сэмплы из хитов других звезд, целый хор где-то далеко на заднем плане, вставки хип-хопа.

В общем, неудивительно, что над треком работала целая команда авторов и продюсеров, включая Jay-Z, саму Бейонсе, Трики Стюарта и The-Dream. Последние, кстати, раньше подарили певице один из главных ее синглов, выигравший аж три «Грэмми», — Single Ladies (Put a Ring on It). И в Break My Soul явно чувствуется замах на повторение успеха.

Получится или нет, прогнозировать сложно, но в том, что песня точно надолго поселится в трек-листах клубов и разных модных мест этого лета, сомневаться не приходится. Она парадоксально балансирует между фоновостью и навязчивостью, а это именно то, что требуется для дэнс-хита.

Gorillaz feat. Thundercat «Cracker Island»

Свежей песней неожиданно поделились и Gorillaz. Если доверять неофициальным источникам, композиция должна войти в готовящийся альбом виртуальной группы, релиз которого запланирован на текущий год. Но от самого Дэймона Албарна никакого подтверждения этой информации не было, так что остается слушать трек как таковой.

Он сделан в соавторстве с американским бас-гитаристом, трехкратным обладателем «Грэмми» Thundercat. Впрочем, никаких развернутых соло здесь нет. Номер построен на неоднократном назойливом повторении в вокальной партии одного-единственного мотива, крайне навязчивого и прямолинейного. Тем временем ритмичное танцевальное сопровождение изобилует элементами фанка и электроники, в которой растворены гитарные элементы.

Голос Албарна вдобавок обработан, и всё вместе это производит крайне странное впечатление. Впрочем, репертуар Gorillaz всегда отличался эксцентричностью, иронией, и Cracker Island — яркий пример того, как Дэймон Албарн умеет делать такие штуки, не забывая и о потенциальной хитовости.

Taylor Swift «Carolina»

Единственная нетанцевальная новинка в нашей подборке — сингл Тэйлор Свифт, созданный для фильма Оливии Ньюман «Та, где раки поют», детективной драмы, действие которой разворачивается в Северной Каролине в первой половине XX века. Это и определило строй музыки. Тэйлор, когда-то начинавшая с кантри, обратилась к самой корневой его разновидности — блюграссу, причем решила использовать только те инструменты, что существовали до середины прошлого столетия (гитара, мандолина, струнные). Никакой электроники! И еще любопытный факт: утверждается, что трек был записан «по старинке» — одним дублем, без всяких студийных ухищрений.

Всё вместе это обеспечило минималистичное, атмосферное и очень честное звучание. Но не меньше подкупает сам вокал Тэйлор — непривычно низкий и исповедальный. Не зная ее альбомы 1989 и Reputation, и не подумаешь, что это поет стадионная поп-звезда. Однако в ту линию, которая у Свифт началась с пластинки Folklore, новая композиция прекрасно вписывается. Собственно, и сочинялась песня в то же время, что и Folklore. Только не стоит считать, что выпуск сингла для фильма — попытка реализовать залежавшийся и невостребованный материал. Carolina — самостоятельное и заслуживающее пристального внимания произведение.

Плейлист недели

Излишне говорить, что новинки обзора не вышли на российских стримингах, поэтому в нашем традиционном плейлисте вы найдете музыку независимых артистов. Которая, впрочем, может быть не менее цепляющей и интересной. Начнем с трека из свежего альбома поп-рок группы Spacey Jane, следом прозвучит совершенно неожиданный отвязный панк-фолк Dreadnoughts. Без рэп-композиций мы тоже не обошлись, но хип-хоп на этот раз совершенно необычный — с акустической гитарой, под которую Money Man читает про Нью-Йорк. Ну а атмосферная электроника Y2C добавит немного медитативности в эту подборку.

А завершают наше меню два классических номера. Первый — из струнного трио Сергея Танеева. Немецкий ансамбль Spectrum Concerts Berlin в разгар «отмены» русской культуры выпустил образцовую запись этого не очень известного на Западе композитора начала XX века. Напоследок же прозвучит, напротив, хит всех времен — фрагмент «Зимы» из «Времен года» Вивальди. Но не сочтите наш выбор банальностью и обратите внимание на филигранную аутентичную интерпретацию L’Ensemble Instrumental de France и дирижера Жана-Пьера Валлеза.