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Появились новые кадры с места взрыва автомобиля Дарьи Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В распоряжении «Известий» появились новые кадры с места взрыва машины Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина.

На видеозаписи запечатлена работа специалистов на месте произошедшего. Им удалось извлечь из сгоревшего автомобиля бумаги и блокноты.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

Дарья Дугина (Платонова) вечером 20 августа на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была 30-летняя Дугина, она погибла мгновенно.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями», в свою очередь, выразил мнение, что философу Александру Дугину и его дочери Дарье могли отомстить за поддержку спецоперации по защите Донбасса.

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