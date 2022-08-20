Глава ВГА Херсонской области Сальдо пошел на поправку

Состояние главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, госпитализированного с отравлением, значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщили 20 августа в администрации региона.

«Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию. Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику», — говорится в Telegram-канале Сальдо.

Уточняется, что углубленное медицинское обследование главы администрации продолжится.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что Сальдо госпитализирован и введен в медикаментозную кому. На следующий день его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Позднее, 8 августа, появилась информация о том, что его состояние оценивается как стабильное.

На немедленной госпитализации Сальдо настояли врачи в связи с подозрением на отравление боевыми отравляющими веществами.

20 августа в Минобороны России заявили, что по данному факту ведется расследование.Также в министерстве сообщили, что располагают доказательствами применения химических веществ против российских военных, участвующих в спецоперации. В ведомстве отметили, что в конце июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

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