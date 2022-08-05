Сальдо эвакуируют на лечение в Москву

Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо отправят на лечение в Москву. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба региона.

«По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — сказано в заявлении в Telegram.

Борт с главой ВГА Херсонской области отправится в Москву из Симферополя.

По данным «Известий», причиной ухудшения здоровья Сальдо стало отравление. Были взяты соответствующие анализы, проводится экспертиза. Источник сообщил, что состояние главы ВГА тяжелое, он находится в коме.

Ранее в этот день RT сообщил, что Сальдо госпитализирован и находится в медикаментозной коме. По словам источника, его состояние оценивалось как средней тяжести.

В ответ на это замглавы ВГА Кирилл Стремоусов опроверг, что Сальдо находится в коме. Он также отметил, что администрация продолжает работать в штатном режиме.

Накануне Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По словам Сальдо, причиной ухудшения его самочувствия могли стать осложнения после COVID-19.