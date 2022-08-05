RT сообщил о госпитализации главы Херсонской ВГА Сальдо

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме. Об этом 5 августа сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, «состояние главы военно-гражданской администрации Херсонской области оценивается как средней тяжести».

Вместе с тем замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о коме Сальдо.

«Заявления о коме Сальдо — часть информационной войны Украины против России, это удар по жителям Херсона. <…> Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага», — написал Стремоусов в Telegram-канале.

Он добавил, что Херсонская ВГА работает в штатном режиме, «это устойчивая структура, с профильными замами главы, каждый работает на своем месте».

Накануне Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По словам Сальдо, причиной ухудшения его самочувствия могли стать осложнения после COVID-19.