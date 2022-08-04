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Глава ВГА Херсонской области заявил о своей госпитализации

Глава Херсонской области Сальдо сообщил о своей госпитализации и назначил заместителя
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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо госпитализировали. Об этом в четверг, 4 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, он пройдет медобследование. На этом настоял министр здравоохранения области.

Изначально Сальдо отказывался от медосмотра.

«Обсудив это с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — написал он.

Глава ВГА Херсонской области уточнил, что на посту его временно заменит Сергей Елисеев.

Ранее, 2 августа, глава департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что администрация Херсонской области планирует привести работу медучреждений в соответствии с российскими стандартами.

Как отметил ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Кирилл Стремоусов, здравоохранение региона интегрируется в российскую систему оказания помощи на принципах бесплатной медицины.

До этого, 26 июля, Вадим Ильмиев сообщил о намерении обновить автопарк скорой медицинской помощи на средства, которые были выделены Россией для восстановления и развития Херсонской области.

По данным администрации, заявка на новые кареты скорой помощи уже подана и была одобрена Министерством здравоохранения России.

14 июня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом РФ. По его мнению, местным жителям нужно перестраиваться, получать паспорта граждан России «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

Ранее, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка референдума о вхождении региона в состав России уже идет. 28 июня в области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая были введены в обращение рубли.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.

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