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В Херсонской области обновят автопарк скорой помощи при поддержке РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Администрация Херсонской области планирует обновить автопарк скорой медицинской помощи на те деньги, которые были выделены Россией на восстановление и развитие региона, передает 26 июля Telegram-канал Военно-гражданской администрации города Каховка со ссылкой на начальника Департамента здравоохранения региона Вадима Ильмиева.

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«Материально-техническая база наших машин скорой помощи устаревшая, изношенная и на 70% нуждается в замене. Да, там есть высококлассные машины, но у них срок службы 7 лет, по истечении которых транспорт непригоден к использованию», — говорится в сообщении.

По данным администрации, заявка на новые кареты скорой помощи уже подана и была одобрена Министерством здравоохранения России.

17 июля в Херсонской области начал работать центр занятости. Для поиска работы местным жителям теперь необходимо заполнить анкету и резюме, затем они попадут в базу соискателей, где смогут выбрать нужную вакансию и трудоустроиться.

14 июня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом РФ. По его мнению, местным жителям нужно перестраиваться, получать паспорта граждан России «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».

Ранее, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка референдума о вхождении региона в состав России уже идет. 28 июня в области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая были введены в обращение рубли.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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