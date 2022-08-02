В Херсоне заявили о готовности перейти на стандарты здравоохранения РФ
Администрация Херсонской области планирует привести работу медучреждений в соответствие с российскими стандартами. Об этом во вторник, 2 августа, заявил глава департамента здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
«На сегодняшний день мы переходим на российские стандарты здравоохранения. Мы возвращаемся к опыту «врачей общей практики». Теперь приоритет будет отдаваться государственным лечебным учреждениям», — приводит его слова Telegram-канал ведомства.
Так, в области намерены отказаться от частной медицины на коммерческой основе и реформировать систему центров первичной медико-санитарной помощи. Если раньше данные заведения имели статус отдельного юридического лица, теперь они будут переподчинены центральным районным больницам.
Как отметил ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Кирилл Стремоусов, здравоохранение региона интегрируется в российскую систему оказания помощи на принципах бесплатной медицины.
26 июля Вадим Ильмиев сообщил о намерении обновить автопарк скорой медицинской помощи на средства, которые были выделены Россией для восстановления и развития Херсонской области.
По данным администрации, заявка на новые кареты скорой помощи уже подана и была одобрена Министерством здравоохранения России.
14 июня замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область фактически уже является регионом РФ. По его мнению, местным жителям нужно перестраиваться, получать паспорта граждан России «и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо».
Ранее, 6 июля, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовка референдума о вхождении региона в состав России уже идет. 28 июня в области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая были введены в обращение рубли.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.
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