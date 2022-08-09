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Стали известны подробности о состоянии находящегося в реанимации Сальдо

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Фото: РИА Новости
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Состояние главы Херсонской области Владимира Сальдо оценивается как стабильное. Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

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По нашей информации, он страдает от гипоксии, то есть кислородного голодания тканей и органов. Сальдо находится в токсикологической реанимации. Отмечается, что по результатам анализов следы ядов или токсических веществ не обнаружены.

Сальдо находится в сознании, но подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

5 августа Сальдо госпитализировали, он находился в медикаментозной коме. Позже в этот же день стало известно, что его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.

Ранее, 4 августа, он сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По словам Сальдо, причиной ухудшения его самочувствия могли стать осложнения после COVID-19.

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