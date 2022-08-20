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Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева

Минобороны: Москва направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы с результатами анализов российских военнослужащих, попавших в больницы с признаками сильного отравления в результате химического терроризма со стороны Киева. Об этом заявили в субботу, 20 августа, в Минобороны РФ.

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«В настоящее время по факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — сказали в министерстве.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что в конце июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В.

В связи с данными обстоятельствами также ведется расследование факта применения боевых отравляющих веществ в отношении главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

5 августа Сальдо был госпитализирован и введен в медикаментозную кому. На следующий день его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского. Позднее, 8 августа, появилась информация о том, что состояние Сальдо оценивается как стабильное.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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