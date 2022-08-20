МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками

Режим президента Украины Владимира Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против военных России. Об этом говорится 20 августа в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«31 июля с.г. российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В», — указано в сообщении.

Как отметили в МО, в ходе дополнительного анализа, проведенного специалистами Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России, было подтверждено наличие в организмах солдат органического яда искусственного происхождения — ботулотоксина типа В.

«Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что с учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

4 августа Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Причиной ухудшения самочувствия Сальдо назвал осложнения после COVID-19.

Однако на следующий день его госпитализировали, он находился в медикаментозной коме. В тот же день его отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.

8 августа появилась информация о том, что состояние Сальдо оценивается как стабильное. Он находится в токсикологической реанимации. По результатам анализов следы ядов или токсических веществ не обнаружены.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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