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В МИД заявили о неготовности РФ продавать нефть себе в убыток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не станет продавать свою нефть, если это будет идти в убыток экономике страны. Об этом 20 августа в беседе с ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя идею G7 установить предельную цену на российскую нефть.

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«Если Группа семи попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток», — отметил он.

Панкин также добавил, что при введении лимитов нефтяной рынок выйдет из хрупкого равновесия и испытает шок. В результате котировки резко взлетят, чего так боятся инициаторы введения потолка цен на российское топливо, отметил замглавы МИД.

Ранее, 11 августа, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тема ограничений цен на российскую нефть продолжает обсуждаться в рамках G7. Шольц отметил, что работа над этим ведется очень интенсивно.

27 июля агентство Reuters сообщило, что страны группы G7 намерены к 5 декабря ввести потолок цен на нефть из России. Отмечалось, что лидеры G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен.

22 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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