Набиуллина связала потолок цены на нефть из РФ и рост мировых цен

Введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Об этом 22 июля заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

«Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Если <…> это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен», — поделилась она прогнозом.

21 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость энергоносителя может взлететь до $380 за баррель.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если страны G7 введут на нее потолок цен и итоговую стоимость этого ресурса окажется ниже затрат на добычу.

13 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пытается зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

1 июля аналитики JP Morgan Chase спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в том случае, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.