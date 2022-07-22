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Набиуллина связала потолок цены на нефть из РФ и рост мировых цен

Набиуллина: введение потолка цен на нефть из РФ вызовет рост мировых цен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Об этом 22 июля заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

«Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Если <…> это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен», — поделилась она прогнозом.

21 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость энергоносителя может взлететь до $380 за баррель.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если страны G7 введут на нее потолок цен и итоговую стоимость этого ресурса окажется ниже затрат на добычу.

13 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пытается зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

1 июля аналитики JP Morgan Chase спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в том случае, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.

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