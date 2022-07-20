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Новак назвал условие для прекращения экспорта российской нефти

Вице-премьер РФ Новак: Россия не будет экспортировать нефть по цене ниже затрат на добычу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — объяснил он в эфире Первого канала.

Страны G7 заявляли, что работают над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России из-за роста цен на энергоносители.

По данным Bloomberg, предельные цены могут установить на уровне $40–60 за баррель (нефть из РФ в среднем торгуется на уровне $80–85).

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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