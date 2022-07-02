JP Morgan Chase спрогнозировал увеличение цены на нефть до $380 за баррель

Цены на нефть могут достичь $380 за баррель в том случае, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада. К такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase, сообщает 1 июля агентство Bloomberg.

Аналитики считают, что на подобный шаг Россия может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС. При этом если Москва может позволить себе подобные меры, заявили в банке, то многим другим странам от этого только будет нанесен значительный экономический ущерб.

В случае такого сценария при сокращении ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки цена на топливо на Лондонской бирже вырастет до $190 за баррель. Если же сокращение поставок произойдет на 5 млн баррелей, то цена на нефть достигнет $380 за тот же объем.

Заместитель главы минфина по финансовой разведке и борьбе с финансированием терроризма Брайан Нельсон 2 июля в ходе визита в Японию сообщил, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» (G7) надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли эту инициативу азиатские державы, такие как Индия и Китай.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Так он прокомментировал информацию о том, что лидеры стран «Большой семерки» проводят консультации по вопросу установления предельных цен на российскую нефть, заявил представителям СМИ источник в правительстве Германии 25 июня.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон 30 июня сообщил, что страны НАТО договорились о снижении зависимости от российских энергоресурсов. Макрон также отметил необходимость «снизить зависимость и от российского газа».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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