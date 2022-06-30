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Страны НАТО договорились снизить зависимость от газа и нефти из РФ

Президент Франции Макрон сообщил о договоренности стран НАТО снизить зависимость от российских газа и нефти
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
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Страны НАТО договорились о снижении зависимости от российских энергоресурсов. Об этом сообщил 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Мы приняли решение снизить зависимость от российской нефти», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

Макрон также отметил необходимость «снизить зависимость и от российского газа».

24 июня газета The Economic Times сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь. Отмечалось, что теперь российское сырье составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. При этом до 24 февраля показатель не превышал 0,2% от общего объема таких закупок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка. До этого страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Там растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, что имеет абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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