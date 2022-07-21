Энергетик спрогнозировал повышение цен на нефть в случае прекращения экспорта РФ

В случае введения странами G7 потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставак стоимость черного золота может взлететь до $380 за баррель, что прогнозировали несколько недель назад аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в четверг, 21 июля.

«Понятно, что это покупателям не нужно», — сказал он.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если страны G7 введут на нее потолок цен и итоговую стоимость этого ресурса окажется ниже затрат на добычу. Государства — члены альянса сообщали о работе над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ из-за роста цен на энергоносители.

Как сообщало агентство Bloomberg, предельные цены могут установить на уровне $40–60 за баррель. Сейчас нефть из РФ в среднем торгуется на уровне $80–85.

Митрахович отметил, что страны G7 всё же говорят о том, чтобы заставить Россию поставлять черное золото по цене выше, чем стоимость производства. Чтобы это было выгодно для России, но не слишком — вот в этом была идея введения предельных цен, пояснил он.

Вопрос в том, будет ли Россия поставлять нефть другим странам, если ее стоимость ограничат. Себестоимость добычи на многих месторождениях довольно низкая, особенно на тех, в которые вложились еще в советское время.

По словам эксперта, есть долгосрочные и краткосрочные контракты на поставки. Авторы идеи предельных цен, видимо, хотят проигнорировать условия всех контрактов и предложить РФ смириться с тем, что они будут покупать у нее нефть по какой-то назначенной директивной цене, отметил он.

«Мы живем в мире, в котором контракты уже не такая священная корова, как раньше», — подчеркнул он.

Аналитики JP Morgan Chase спрогнозировали 1 июля, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в том случае, если Россия значительно сократит ее добычу в ответ на санкции Запада. Отмечалось, что на подобный шаг Москва может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС. Так, при сокращении ежедневных поставок на 3 млн баррелей в сутки цена на топливо на Лондонской бирже вырастет до $190 за баррель. При сокращении поставок на 5 млн баррелей цена вырастет до $380 за тот же объем.

Позже, 13 июля, глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон пытается зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость. Однако декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян считает, что ограничение еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Это обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост инфляции.