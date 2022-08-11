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Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России
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Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В «Большой семерке» (G7) продолжают обсуждать вопрос об ограничении цен на российскую нефть. Решение пока не принято из-за высокой технической сложности. Об этом 11 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены», — сказал он на большой летней пресс-конференции.

Шольц отметил, что работа над этим ведется очень интенсивно.

Ранее, 27 июля, агентство Reuters сообщило, что страны группы G7 намерены к 5 декабря ввести потолок цен на нефть из России. Отмечалось, что лидеры G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен.

22 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

До этого, 3 июля, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

О том, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть, стало известно еще в начале июля.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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