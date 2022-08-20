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США начали разрабатывать средства для борьбы с гиперзвуковым оружием

Замглавы Пентагона Томпсон: США разрабатывают средства для борьбы с гиперзвуковым оружием
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Фото: commons.wikimedia.org/David B. Gleason
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США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия. Об этом 18 августа заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс в ходе беседы с журналистами. Ее речь опубликовали на сайте Пентагона.

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Замглавы Пентагона Хикс добавила, что американская сторона ведет работу над созданием собственных гиперзвуковых вооружений.

Кроме того, она считает, что можно говорить о продвижении по американским гиперзвуковым программам. Хикс добавила, у США свое видение того, как эффективно применять такой тип оружия, причем эти представления «отличаются от представлений РФ или Китая» на данный счет.

24 июля глава компании — поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер критически оценил способность ВС США противостоять потенциальной атаке с использованием гиперзвукового оружия.

До этого, 21 июля, глава северного командования (НОРТКОМ) вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия обладает внушительным арсеналом вооружения дальнего действия. Он отметил, что это является причиной, по которой он не стал бы недооценивать Россию.

11 мая директор Агентства по противоракетной обороне Джон Хилл сообщил, что министерство обороны США планирует в 2023 году вывести на орбиту прототипы спутников для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Запуск аппаратов будет осуществлен в рамках создания американской стороной системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.

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