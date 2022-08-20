Реклама
Прямой эфир
Мир
Общий объем военной помощи Украине со стороны США превысил $10 млрд
Происшествия
Губернатор Севастополя заявил о сработавших системах ПВО
Мир
Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн
Мир
Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП
Мир
Литва продолжит выдавать россиянам визы по гуманитарным причинам
Мир
Немецкой компании SEFE потребуется более €5 млрд для замены газа из РФ
Мир
В Госдепе рассказали о сложностях с введением дальнейших санкций против России
Наука
NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
В Мелитополе слышны звуки взрывов
Мир
Генсек ООН встретился с президентом Молдавии в Кишиневе
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Генсек ООН встретился с президентом Молдавии в Кишиневе

Генсек ООН Гутерриш встретился с президентом Молдавии Санду в Кишиневе
0
Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш посетил Кишинев, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом 19 августа сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

Отмечается, что изначально остановка в республика не была запланирована в объявленном ООН маршруте.

«Генсек ООН находится сейчас в Кишиневе. Он встретился с президентом Санду и отправится в Стамбул завтра», — приводит слова Хака агентство Agerpres.

В Стамбуле Гутерриш посетит Объединенный координационный центр (СКЦ), отслеживающий соблюдение заключенного при посредничестве ООН и Турции договора о поставках украинского зерна. В Нью-Йорк, заключил Хак, генсек ООН вернется поздно вечером.

Антониу Гутерриш прибыл в Одессу ранее 19 августа для обсуждения вопроса поставок зерна с украинским президентом Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время своего визита генсек ООН отметил важность обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины для успокоения рынков и снижения цен. Он уточнил, что важно обеспечить беспрепятственный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

Накануне стало известно, что с территории Украины с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, вывезено свыше 622 тыс. т зерна. Как сообщили в минобороны Турции, с 1 августа для вывоза сельскохозяйственной продукции задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

Также 18 августа сообщалось, что четыре судна отправятся 18 августа за сельхозпродукцией в украинские порты в Черном море. Из порта Черноморск вышло судно Maria под флагом Белиза, на борту которого находится груз кукурузы, уточняли в турецком Минобороны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки 22 июля. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022