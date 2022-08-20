Генсек ООН встретился с президентом Молдавии в Кишиневе

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш посетил Кишинев, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом 19 августа сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

Отмечается, что изначально остановка в республика не была запланирована в объявленном ООН маршруте.

«Генсек ООН находится сейчас в Кишиневе. Он встретился с президентом Санду и отправится в Стамбул завтра», — приводит слова Хака агентство Agerpres.

В Стамбуле Гутерриш посетит Объединенный координационный центр (СКЦ), отслеживающий соблюдение заключенного при посредничестве ООН и Турции договора о поставках украинского зерна. В Нью-Йорк, заключил Хак, генсек ООН вернется поздно вечером.

Антониу Гутерриш прибыл в Одессу ранее 19 августа для обсуждения вопроса поставок зерна с украинским президентом Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время своего визита генсек ООН отметил важность обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины для успокоения рынков и снижения цен. Он уточнил, что важно обеспечить беспрепятственный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

Накануне стало известно, что с территории Украины с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, вывезено свыше 622 тыс. т зерна. Как сообщили в минобороны Турции, с 1 августа для вывоза сельскохозяйственной продукции задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

Также 18 августа сообщалось, что четыре судна отправятся 18 августа за сельхозпродукцией в украинские порты в Черном море. Из порта Черноморск вышло судно Maria под флагом Белиза, на борту которого находится груз кукурузы, уточняли в турецком Минобороны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки 22 июля. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.