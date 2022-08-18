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Четыре судна отправились на Украину за сельхозпродукцией

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Четыре судна отправятся 18 августа за сельхозпродукцией в украинские порты в Черном море. Об этом сообщило министерство обороны Турции в Twitter.

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Также из порта Черноморск вышло судно Maria под флагом Белиза, на борту которого находится груз кукурузы.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что с 1 августа из портов Украины вышло 21 судно. Они вывезли более 563 тыс. т сельхозпродукции. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы РФ создали необходимые условия для работы двух морских гуманитарных коридоров — в Черном море (порты Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) и в Азовском море (порт Мариуполь).

Также 17 августа в мининфраструктуры Украины сообщили, что из портов Черноморск и Одесса отправились еще три судна, на борту которых находится более 33 тыс. т агропродукции.

26 июля заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу в соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». В него вошли делегации из России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН).

22 июля в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждалась на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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