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Гутерриш призвал обеспечить экспорт продовольствия из РФ и с Украины

Генсек ООН Гутерриш: обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из РФ и с Украины важно для успокоения рынков
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Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko
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Обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен. Об этом заявил 19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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«Экспорт еще больших объемов продовольствия и удобрений с Украины и из России критически важен, чтобы далее успокоить рынки и снизить цены», — сказал он во время посещения порта Одессы.

Генсек ООН отметил важность обеспечения беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

«Важно, чтобы власти всех стран и частный сектор сотрудничали в их возвращении на рынок», — добавил Гутерриш.

Гутерриш прибыл в Одессу ранее в пятницу. Там он продолжит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу поставок зерна.

Днем ранее в минобороны Турции сообщили, что с территории Украины с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, вывезено свыше 622 тыс. т зерна. Уточнялось, что с 1 августа для вывоза сельскохозяйственной продукции задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

4 августа Гутерриш отметил, что подписанные в Стамбуле соглашения по вопросу вывоза украинского зерна привели к снижению цен на продовольствие почти до отметок, предшествовавших началу российской спецоперации по защите Донбасса.

28 июля исполнительный директор экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве заявила, что через несколько месяцев может возникнуть новый продовольственный кризис, если не будет налажен доступ удобрений на мировые рынки.

22 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

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