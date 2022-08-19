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Генсекретарь ООН прибыл в Одессу для переговоров по поставкам зерна

Генсекретарь ООН Гутерриш прибыл в Одессу для переговоров по поставкам зерна
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Фото: Global Look Press/UN/Saviano Abreu
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Одессу, где продолжит переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщило украинское издание «Страна.ua» 19 августа. Стороны обсудят поставки зерна.

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Накануне Эрдоган, Зеленский и Гутерриш провели переговоры во Львове.

Они обсудили возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия. По информации турецких СМИ, беседа длилась 40 минут.

Зеленский написал в своем Telegram-канале, что с генсеком ООН, помимо вопросов о зерне и Запорожской АЭС, он обговорил тему украинских пленных.

В тот же день оборонное ведомство Турции сообщило, что с территории Украины с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, вывезено свыше 622 тыс. т зерна. Уточнялось, что с 1 августа для вывоза сельскохозяйственной продукции задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, а украинская сторона сама заминировала собственные порты. При этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 17 августа обратил внимание на то, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым не грозит голод.

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