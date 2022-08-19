США хотят сохранить за РФ статус важного поставщика еды, несмотря на санкции

Соединенные Штаты хотят сделать так, чтобы РФ оставалась важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировом рынке, невзирая на введенные санкции, сообщил 19 августа координатор американской санкционной политики в структуре Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

«Если мы посмотрим на тенденции в динамике, то российский экспорт [продовольствия и удобрений] в этом году, похоже, соответствует тому, каким он был в прошлом году. Поэтому наша цель [состоит в том], чтобы Россия оставалась важным поставщиком. Я думаю, что на самом деле именно это и происходит. Мы пытаемся убедиться, что страны по всему миру, которые зависят от России в плане поставок зерна, могут получить к нему доступ», — пояснил он.

О'Брайен также добавил, что власти США знают о сбоях и сложностях при экспорте Россией продовольствия и удобрений, которые образовались после введения санкций.

«Мы не вводили санкции против российского продовольствия и удобрений. Мы знаем, что иногда возникает путаница, когда происходит сбой в механизмах оплаты или привычном положении дел», — отметил политик.

Ранее 19 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспечение экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины крайне важно для успокоения рынков и снижения цен. Генсек ООН отметил важность обеспечения беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки, в отношении которых санкции не вводились.

Гутерриш прибыл в Одессу ранее в пятницу. Там он продолжил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу поставок зерна.

Днем ранее в минобороны Турции сообщили, что с территории Украины с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, вывезено свыше 622 тыс. т зерна. Уточнялось, что с 1 августа для вывоза сельскохозяйственной продукции задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

4 августа Гутерриш отметил, что подписанные в Стамбуле соглашения по вопросу вывоза украинского зерна привели к снижению цен на продовольствие почти до отметок, предшествовавших началу российской спецоперации по защите Донбасса.

28 июля исполнительный директор экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве заявила, что через несколько месяцев может возникнуть новый продовольственный кризис, если не будет налажен доступ удобрений на мировые рынки.

22 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.