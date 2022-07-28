В ООН предрекли новый кризис продовольствия из-за нехватки удобрений

Через несколько месяцев может возникнуть новый продовольственный кризис, если не будет налажен доступ удобрений на мировые рынки. Об этом заявила 28 июля на брифинге исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве.

«Если страны не получат доступ к удобрениям, мы вновь столкнемся с продовольственным кризисом в ноябре-декабре, поскольку во многих странах Африки и Латинской Америки сейчас посевной сезон», — отметила она.

Ранее в четверг специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов указал в беседе с «Известиями», что жалобы стран Запада на продовольственный кризис — это целиком и полностью проблема тех государств, которые ввели санкции против России.

Он отметил, что не закупать у Москвы продовольствие и удобрения — также их решение и сваливать вину за нехватку продуктов и неурожай на РФ по меньшей мере странно.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна и украинская делегация.

Проблемы из-за нехватки удобрений из России уже испытывают ряд стран Запада. Так, 14 июня сообщалось, что экспорт химикатов в США из РФ упал на 24%, что привело к росту цен.

По информации агентства Bloomberg, на фоне этого Вашингтон негласно стимулируют серые схемы ввоза, так как официально поставки химикатов из России в США запрещены санкциями. По данным агентства, власти предлагают тайно ввозить в страну удобрения.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Он считает, что потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, что исключает их попадание в черный список.