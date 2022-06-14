США побуждают фермеров нелегально покупать удобрения из РФ

Американским фермерам оказалось не прожить без удобрений из РФ. Как удалось выяснить журналистам Bloomberg, власти США негласно стимулируют «серые» схемы ввоза. Официально поставки химикатов из РФ в США запрещены санкциями. По данным издания, власти предлагают тайно ввозить в страну удобрения. Экспорт химикатов из РФ в США упал на 24%, что вызвало рост цен. У властей США нет иных рычагов повлиять на стоимость продуктов. Но участники рынка скептически относятся к «серым» схемам. Перевозчики и банки требуют от властей США твердых гарантий, передает телеканал «Известия». Цена на российские удобрения на мировом рынке растет. Азотные и фосфорные химикаты еще в 2021 году подорожали вдвое. Цена сложных NPK-соединений, включающих азот, фосфор и калий, прибавила 60%. Тонна фосфорных удобрений сейчас стоит $700–730.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.