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США побуждают фермеров нелегально покупать удобрения из РФ

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Американским фермерам оказалось не прожить без удобрений из РФ. Как удалось выяснить журналистам Bloomberg, власти США негласно стимулируют «серые» схемы ввоза. Официально поставки химикатов из РФ в США запрещены санкциями. По данным издания, власти предлагают тайно ввозить в страну удобрения. Экспорт химикатов из РФ в США упал на 24%, что вызвало рост цен. У властей США нет иных рычагов повлиять на стоимость продуктов. Но участники рынка скептически относятся к «серым» схемам. Перевозчики и банки требуют от властей США твердых гарантий, передает телеканал «Известия». Цена на российские удобрения на мировом рынке растет. Азотные и фосфорные химикаты еще в 2021 году подорожали вдвое. Цена сложных NPK-соединений, включающих азот, фосфор и калий, прибавила 60%. Тонна фосфорных удобрений сейчас стоит $700–730.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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