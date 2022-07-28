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Эксперт назвал проблемой Запада его нежелание покупать продукты и удобрения из РФ

Эксперт Вавилов назвал проблемой Запада его нежелание покупать продукты и удобрения из России
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Жалобы стран Запада на продовольственный кризис — это целиком и полностью проблема тех государств, которые ввели санкции против России, не закупать у Москвы продовольствие и удобрения — также их решение, и сваливать вину за нехватку продуктов и неурожай на РФ по меньшей мере странно. Об этом заявил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в четверг, 28 июля.

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Ранее в этот же день посольство России в США, отвечая на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в инициации глобального продовольственного кризиса, призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций. В дипмиссии напомнили, что американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол обвинили главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении «дезинформации» о непричастности Москвы к продовольственному кризису.

«Условно, обвинения можно сравнить с тем, что класс объявил одному ученику бойкот и не понимает, почему он ни с кем не разговаривает, хотя коммуникация крайне важна для всех остальных», — считает Вавилов.

По его словам, здесь открыто прослеживается политика двойных стандартов, которыми также живет Евросоюз — если у них есть необходимость в каком-то ресурсе, они ослабляют санкции относительно того, что им нужно.

Поэтому в теории такое развитие событий можно ждать и в кейсе с удобрениями и продовольствием, полагает он. Однако проблема уже в другом — в том, что посевная прошла и серьезного изменения урожайности резкий старт импорта из России не принесет, указал он.

«Вместе с этим в ближайшие месяцы цены на продовольствие на рынке могут серьезно вырасти, если урожаи будут действительно сильно ниже ожиданий. Это всё более реально из-за полного отсутствия удобрений в США и закрытых заводов по их производству в Европе, где к проблемам поставок примешалась еще и жара. Так что нужда может заставить ЕС убрать часть ограничений в этом секторе», — считает эксперт.

Накануне в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр (СЦК). На нем присутствуют делегации Турции, Украины и России, которые должны обеспечить бесперебойную и безопасную транспортировку судов с зерном в акватории Черного моря. Координирует центр Организация Объединенных Наций (ООН).

В минувшую среду замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что выход первых кораблей с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время.

22 июля Минобороны РФ и ООН подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. В тот же день украинская делегация подписала соглашение об экспорте зерна и украинская делегация с Турцией и ООН.

Документ действует 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами будут командовать украинские лоцманы. Продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

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