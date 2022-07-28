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Посольство России в США призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций

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Фото: ТАСС/Yang Chenglin/Xinhua via ZUMA Wire
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Посольство России в США в своем Telegram-канале в четверг, 28 июля, ответило на обвинения Вашингтона в адрес Москвы в инициации глобального продовольственного кризиса. Так, дипмиссия призвала Америку вывести из-под рестрикционного давления экспорт продуктов питания и удобрений.

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«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — говорится в сообщении.

Там также указано, что российская сторона глубоко обеспокоена складывающейся ситуацией на мировом рынке продовольствия и намерена в дальнейшем продолжать добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным сельскохозяйственным контрактам. При этом, ответственными за агрокризис являются западные политики, допустившие серьезные ошибки в макроэкономической риторике.

Накануне, 27 июля, в Стамбуле начал функционировать Совместный координационный центр (СЦК). На нем присутствуют делегации Турции, Украины и России, которые должны будут обеспечить бесперебойную и безопасную транспортировку судов с зерном в акватории Черного моря. Координирует центр Организация Объединенных Наций (ООН).

Ранее в среду замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

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