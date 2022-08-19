В РВИО объяснили притязания Польши на украинские земли

Притязания Польши на территории Западной Украины — это результат генетической памяти поляков, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Об этом он заявил в пятницу, 19 августа, в беседе с «Известиями».

По словам историка, неважно, какие громкие заявления сегодня делают украинские и польские политики, есть объективные факторы геополитических, исторических и идеологических противоречий обеих стран. Они восходят к временам Средних веков. Нынешние Львов и Киев и всё правобережье Украины входили в состав Речи Посполитой.

«Был экономический гнет, польское крепостное право — самое страшное в Европе. Польский шляхтич мог убить своего крестьянина, русского человека по сути, и ему ничего за это не было. Ну и политический гнет — они заставляли их воевать, в том числе с Россией. Всё это аукнулось, в годы Великой Отечественной войны была Волынская резня, когда бандеровцы вырезали поляков. Это не забывается. Это на уровне генетической памяти. У украинцев — на уровне польского гнета, а у поляков — на уровне Волынской резни в 1943 году», — подчеркнул специалист.

Мягков отметил, что во времена нестабильности на Украине в Польше всегда распространяются идеи возвращения польских границ к временам 1772 года, то есть до раздела страны. По его словам, при удобном случае Польша будет претендовать на Западную Украину, относясь к ней как к колонии и сырьевому придатку.

Историк напомнил о временах, когда в 1920–1930-е годы хозяйство в Западной Украине вели осадники — офицеры и солдаты польской армии, которые отличились в советско-польской войне. Они могли получать участки земли размером 40 га, в то время как русские крестьяне претендовали только на 2,5–3 га.

«И нанимали себе рабов, по сути, из Западной Белоруссии и Западной Украины, это новая редакция крепостного права. Тогда что было? Полонизация территорий, закрытие украинских школ, закрытие украинских университетов, газет. Сегодня им предложат информационную политику в новом виде — им предложат иначе изучать историю. Украинцы будут изучать польскую историю. И через два-три поколения в Западной Украине будет католическое полонизированное население, которое будет враждебно смотреть на Россию. Потому что полякам эта территория нужна в том числе как пушечное мясо в отношении будущего конфликта с Россией», — пояснил Мягков.

17 августа директор Центра европейской информации Николай Топоринин подчеркнул, что пока Польша состоит в Евросоюзе (ЕС), она не может претендовать на украинские земли.

8 августа Служба внешней разведки РФ сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством, скупая урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретая активы и земли по бросовым ценам.

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе граждан Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.

12 июля польские пользователи социальных сетей обрушились с критикой на украинского экс-посла в ФРГ Андрея Мельника за пост про Волынскую резню. В своей публикации дипломат назвал жителей Польши дорогими друзьями и заявил, что Украина особенно пострадала «во время нацистской и советской тирании». Кроме того, он добавил, что сегодня никому не позволят вбить клин в отношения между народами.