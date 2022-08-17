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Эксперт оценил шансы Польши заполучить украинские земли

Эксперт Топоринин: пока Польша состоит в ЕС, она не может претендовать на украинские земли
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Пока Польша состоит в Евросоюзе (ЕС), она не может претендовать на украинские земли. Об этом 17 августа «Известиям» заявил директор Центра европейской информации Николай Топоринин.

«У Польши и Украины не всегда были простые отношения, и есть наверняка люди, которые придерживается радикальных взглядов, которые говорят о том, что неплохо было бы какие-то земли вернуть. <…> Кому-то, может быть, кажется, что действительно Украина не выдержит, что Украина развалится», — сказал эксперт.

Но официально никто о таких намерениях в Варшаве не заявлял, подчеркнул Топоринин. При этом, как он отметил, Евросоюз не допустит этого.

«Сразу же будет реакция со стороны Брюсселя, где скажут [Польше]: Извините, так у нас не принято себя вести. Вы сами подписались под всеми документами о нерушимости границ», — добавил эксперт.

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Топоринин также прокомментировал заявление заместителя министра культуры Польши Ярослава Селлина о том, что украинцам рано или поздно придется признать факт устроенного геноцида поляков на Волыни во время Второй мировой войны в феврале 1943 года.

«В принципе, они (поляки. — Ред) об этом всё время говорили и раньше. Здесь у украинцев тоже такая сложная ситуация, потому что действительно факты такие были, вроде они говорили «да», но с другой стороны, такое признание пока никто не сделал, что украинцы уничтожали поляков, евреев», — отметил эксперт.

Накануне Селлин сообщил, что в планах Польши и Украины — создать совместную группу по поиску массовых захоронений 79-летней давности, организации кладбищ и памятников. По словам замминистра, Варшава уже сформировала свою делегацию и ждет ответа от Киева.

12 июля польские пользователи социальных сетей обрушились с критикой на украинского экс-посла в ФРГ Андрея Мельника за пост про волынскую резню. В своей публикации дипломат назвал жителей Польши дорогими друзьями и заявил, что Украина особенно пострадала «во время нацистской и советской тирании». Кроме того, он добавил, что сегодня никому не позволят вбить клин в отношения между народами.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».

8 августа 2022-го Служба внешней разведки РФ сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством, скупая урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретая активы и земли по бросовым ценам.

Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе гражданам Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.

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