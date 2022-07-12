Экс-посла Украины в ФРГ Мельника раскритиковали из-за слов о Волынской резне

Польские пользователи социальных сетей обрушились с критикой на украинского экс-посла в ФРГ Андрея Мельника за пост про Волынскую резню.

В своем посте дипломат назвал жителей Польши дорогими друзьями и заявил, что Украина особенно пострадала «во время нацистской и советской тирании». Кроме того, он добавил, что сегодня никому не позволят вбить клин в отношения между народами.

Ожидавшие извинения поляки пришли в ярость от такого комментария украинского дипломата.

«Друзья? Скажите, наконец, прямо, что именно ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) убила десятки тысяч поляков», — написали дипломату в комментариях.

Кроме того, польские читатели не поняли, почему бывший украинский посол в ФГР обращается к жителям Польши на немецком языке.

«Уважаемый, не могли бы вы объяснить, почему вы, украинец, обращаетесь к полякам по-немецки?» — написал Hiu G. Rosemann.

Другой пользователь Żelazna Logika посоветовал Мельнику использовать иностранный язык правильно: полякам писать по-польски, немцам — по-немецки.

«Вообще вы можете извиниться за украинские преступления на родном языке», — добавил он.

Robert Kowalski возмутился правительством, которое, по его словам, тратит почти €2 млрд на людей, восхваляющих Бандеру. Он считает несправедливым, что немцам поднимают налоги, цены на энергоносители, «а такие, как Мельник, фальсифицируют историю и оскорбляют тех, кто им столько дал».

Накануне президент Польши Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад, заявил, что власти Польши будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях ОУН-УПА создания для поляков возможности молиться на могилах погибших соотечественников.

Ранее, 30 июня, Мельник в беседе с немецкими журналистами для канала Jung & Naiv сравнил пособника гитлеровцев Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия.

По мнению украинского посла, Бандера не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны. По мнению украинского дипломата, поляки хотят политизировать эту историю.

В Польше 11 июля официально отмечается день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года — Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».